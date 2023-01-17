Економіка

13:35 17.01.2023

ЄК виплатила Україні 3 млрд євро макрофінансової допомоги з 18 млрд на 2023 рік

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ЄК виплатила Україні 3 млрд євро макрофінансової допомоги з 18 млрд на 2023 рік

Єврокомісія (ЄК) у вівторок здійснила виплату Україні 3 млрд євро - першого траншу макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро на 2023 рік.

"Комісія сьогодні спрямувала перший транш розміром 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги на суму до 18 млрд євро", - йдеться у пресрелізі ЄК.

Наступні виплати здійснюватимуть щомісяця з березня розміром 1,5 млрд євро за раз.

У ЄК зазначили, що за допомогою цих коштів Україна зможе продовжувати виплачувати зарплати, пенсії, підтримувати функціонування основних громадських закладів, зокрема лікарень, шкіл і житла для переселенців. Крім цього, допомога ЄС має допомогти Україні відновити інфраструктуру та підтримувати макроекономічну стабільність.

У грудні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро.

Згідно з повідомленням Ради ЄС, сума кредиту, який нададуть Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро з 10-річним пільговим періодом. Держави - члени Євросоюзу покриватимуть основну частину відсоткових витрат. Гарантії щодо цього запозичення або буде отримано з бюджету ЄС, або їх нададуть країни Союзу.

"Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та початкова підтримка сталого повоєнного відновлення з метою допомоги Україні на її шляху до європейської інтеграції", - заявляли в Брюсселі.

Теги: #єврокомісія #виплата #фіндопомога

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