"Укрнафта" закупила технічний метанол на 32,3 млн грн на відкритих торгах у "Прозорро"

ПАТ "Укрнафта" закупила технічний метанол для потреб видобутку на 34,7 млн грн на відкритих торгах у державній системі "Прозорро", повідомила пресслужба компанії у понеділок.

"Очікувана вартість закупівель становила 34 786 800 грн. Компанія "Міжрегіональне якісне постачання" запропонувала найнижчу ціну на товар - 32 309 280 грн. У результаті економія становила 7% або понад 2,5 млн грн", - йдеться у документі.

Як зазначили у компанії, 720 тонн технічного метанолу виробництва німецьких "MIDER-Helm Methanol Vertriebs GmbH" або "TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland" мають бути поставлені безпосередньо на родовища "Укрнафти" у Сумській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

"Компанія швидко та з відчутною економією закупила необхідний для процесу видобутку ресурс. На відкриті торги прийшли чотири підприємства з хорошими пропозиціями, тому це приклад того, як конкуренція працює та допомагає знижувати ціну", - заявив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, у січні 2023 р. "Укрнафта" також планує провести два аукціони у "Прозорро" із закупівлі 25 автотягачів, 15 цистерн для перевезення світлих нафтопродуктів та 10 цистерн для перевезення зрідженого газу.