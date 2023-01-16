Макрофінансова допомога ЄС Україні у 2023 році пов'язана із виконанням 20 пунктів

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний у понеділок Україною та ЄС, містить 20 пунктів у чотирьох блоках, від прогресу у виконанні яких залежатиме виділення другого та подальшого траншу розширеної макрофінансової допомоги ЄС на $18 млрд, цю інформацію "Європейської правди" "Інтерфакс-Україна" – підтвердило інформоване джерело в уряді.

Видання "Європейська правда" раніше в понеділок повідомило, що 20 пунктів розбито на чотири блоки: "Верховенство права", "Енергетика", "Структурні реформи та ефективне управління" і "Макрофінансова стабільність".

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, частина з цих пунктів перегукується з Меморандумом із Міжнародним валютним фондом, де уряд і Нацбанк взяли на себе навіть більш жорсткі терміни. Наприклад, у разі призначення наглядової ради "Нафтогазу" у документі з МВФ зазначений термін до кінця січня, тоді як у документі з ЄС – перший квартал 2023 року.

Співрозмовник агентства уточнив, що найбільше пунктів – 7 містить розділ "Верховенство права". Зокрема, йдеться про відбір у першому кварталі та призначення у другому нового голови НАБУ, відновлення з терміном у третьому кварталі Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів з урахуванням роботи Етичної ради, а також подальше зміцнення до кінця року потенціалу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ( САП).

Крім того, додав він, йдеться про покращення процедури відбору суддів та вторинного законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів, зокрема щодо бенефіціарного володіння, розробки та прийняття всеосяжного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора, криміналізації великомасштабної контрабанди всіх товарів.

За словами джерела, у розділі "Структурні реформи та ефективне управління" п'ять пунктів, зокрема, просування реформи митного адміністрування з поступовим удосконаленням протягом року ІТ-систем, управління персоналом та антикорупційних заходів, удосконалення процесу відбору незалежних членів наглядових рад і правлінь найбільших держпідприємств та приведення законодавства у відповідність до вимог закону "Про адміністративну процедуру", ухваленого у лютому минулого року та набраного чинності у грудні цього року.

У цьому ж блоці, додав співрозмовник агентства, очікуваний вже в лютому План дій з дерегуляції та покращення бізнес-клімату, удосконалення до квітня порталу електронного будівництва та інші подібні норми, аж до діджиталізації видачі ліцензій до кінця року, а також поступове приведення системи держзакупівель у відповідність із законодавством ЄС та збереження центральної ролі у закупівлях для охорони здоров'я ДП "Медичні закупівлі України".

Два блоки, що залишилися, мають по чотири пункти, зазначило джерело. У частині енергетики, за його словами, йдеться про зміцнення правової та адміністративної бази для використання високих стандартів енергоефективності, підготовку у другому кварталі Плану дій щодо відновлення зруйнованої Росією енергоінфраструктури з прив'язкою до цілей "зеленого переходу" та прогресу до кінця року в реалізації дорожньої карти інтеграції ринку е/е із європейським.

Ще один пункт, додав співрозмовник агентства, – про покращення роботи газового сектора за рахунок обрання наглядової ради НАК "Нафтогаз України", сертифікації оператора газових сховищ та запуску у другому кварталі корпоративної реструктуризації Оператора газотранспортної системи України відповідно до узгодженої цільової моделі.

Нарешті в розділі "Макрофінансова стабільність", зазначає джерело, що перегукуються з Меморандумом з МВФ дорожня карта щодо поетапного скасування тимчасових надзвичайних податкових заходів у першому півріччі та заходів щодо підтримки стабільності банківської системи. Два інші пункти з терміном у третьому кварталі, за його словами, стосуються вдосконалення процедури банкрутства, зокрема з можливістю списання боргів фізосіб, як у ЄС, та зміцнення страхового ринку з перевіркою Нацбанком України структур власності страховиків та їхньої відповідності пруденційним вимогам.

Меморандум передбачає також обґрунтування потреб у коштах ЄС і звітність про їх використання та моніторинг макроекономічної та фіскальної ситуації та структурних політик, додало джерело.

Як повідомлялося, президент Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн повідомила у вівторок, що ЄС виділить Україні перший транш у розмірі EUR3 млрд із макрофіндопомоги 2023 року на загальну суму EUR18 млрд вже 17 січня.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету у 2022 році, за даними Мінфіну та уряду, становила близько $5 млрд, проте лише у грудні ця сума була повністю залучена із зовнішніх джерел, тоді як в інші місяці брак довелося покривати Нацбанку у вигляді купівлі ОВДП – на загальну суму 400 млрд грн за рік.

Цього року уряд планує т знизити дефіцит держбюджету до $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

За даними Мінфіну, загальна сума отриманої з початку війни макрофінансової допомоги ЄС склала EUR7,96 млрд. Ще $626 млн було виділено у вигляді грантів.