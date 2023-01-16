Економіка

17:57 16.01.2023

Зміна менеджменту в "Харківгазі" та "Дніпрогазі" відбувається в рамках їхньої інтеграції до структури "Нафтогазу" - НАК

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Зміна менеджменту в "Харківгазі" та "Дніпрогазі" відбувається в рамках їхньої інтеграції до структури "Нафтогазу" - НАК

Зміна менеджменту в "Харківгазі" та "Дніпрогазі" відбувається в рамках їх інтеграції до структури групи "Нафтогаз", ідеться у пресрелізі НАК у понеділок.

У "Нафтогазі" нагадали, що у травні 2022 року Кабінет Міністрів України передав в управління підприємству групи - "Чорноморнафтогаз" - раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), зокрема пакети акцій "Харківгазу" та "Дніпрогазу".

"У зв'язку з цим "Чорноморнафтогаз" відповідно до законодавства ухвалив усі необхідні корпоративні рішення, зокрема зміну менеджменту вищезазначених облгазів, які раніше контролювалися групою РГК", - пояснили в НАК.

"Щоб забезпечити захист і підтримку жителів Дніпра та Харківщини, група "Нафтогаз" інтегрує у свою структуру "Дніпрогаз" і "Харківгаз" із подальшим закріпленням напряму розподілу газу за спеціально створеним для цього ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"). Інтеграція відбувається у плановому режимі та з дотриманням усіх вимог законодавства", - уточнюється у пресрелізі.

У "Нафтогазі" зазначили, що після завершення консолідації облгазів усі їхні споживачі, незалежно від регіону проживання, отримають однаковий доступ до якісних безперебійних постачань із гнучкою системою оплати та пакетом додаткових послуг за зразком найкращих європейських практик.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

НАК "Нафтогаз України" 2 вересня зареєструвала ТОВ "Газорозподільні мережі України", основним видом діяльності якого зі статутним капіталом 250 млн грн зазначено розподіл газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

НКРЕКП 26 грудня 2022 року видала "Газмережам" ліцензію на право провадження господарської діяльності щодо розподілу природного газу в межах території Кіровоградської області, починаючи з 1 січня 2023 року, замість "Кіровоградгаз".

 

Теги: #газ #нафтогаз #дніпрогаз #харківгаз

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