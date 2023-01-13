"Енергоатом" продав 1 млн МВт-год лютневої е/е на аукціоні УЕБ 54 покупцям майже за стартовою ціною

Покупцями 1,008 млн МВт-год електричної енергії базового навантаження ВП "Енергоатом-Трейдинг" НАЕК "Енергоатом" на лютий на аукціоні Української енергетичної біржі 13 січня стали 54 компанії.

Згідно з повідомленням УЕБ на сайті, електроенергія в середньому була реалізована за 3250,65 грн/МВт-год за стартової ціни 3250 грн/МВт-год (без ПДВ).

Загальна сума реалізації становила понад 3,276 млрд грн. За результатами було укладено 105 угод та визначено 54 переможці.

Згідно з біржовим бюлетенем серед покупців, окрім трейдерів і постачальників, ПрАТ "Полтавський ГЗК", КП "Полтававодоканал", ПрАТ "Львівобленерго", АТ "Філія Енергозбут" Укрзалізниці, НЕК "Укренерго".

"Черговий успішний аукціон "Енергоатом-Трейдинг" продемонстрував високу зацікавленість учасників ринку до придбання ресурсу від надійного державного постачальника. Ринок двосторонніх договорів дозволяє учасникам здійснювати довгострокове планування закупівель електроенергії на майбутні періоди на відкритих конкурентних аукціонах в ринкових умовах", прокоментував генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко, слова якого наводяться у повідомленні.

Це вже третій аукціон "Енергоатома" цього року. Згідно з повідомленнями "Енергоатом-Трейдинг" у фейсбуці, 4 січня він продав 202,75 тис. МВт-год із виставлених 288 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження за середньозваженою ціною 3 250,02 грн/МВт-год (без ПДВ) у період із 8 до 31 січня. Загальна вартість проданої продукції – 659 млн грн. (без ПДВ).

6 січня було продано ще 72 тис. МВт-год на другу половину січня за 3250 грн/МВт-год загальною вартістю 234 млн грн (без ПДВ).

Покупцями е/е в обох випадках стали 19 компаній.