Економіка

16:41 13.01.2023

"Агрейн" прогнозує врожай зернових та олійних на 2023 р. на рівні 50-60 млн тонн

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"Агрейн" прогнозує врожай зернових та олійних на 2023 р. на рівні 50-60 млн тонн

Агрохолдинг "Агрейн" оцінює врожай основних сільськогосподарських культур на 2023 рік в Україні 50-60 млн тонн, серед яких 30-35 млн тонн зернових та 20-25 млн тонн олійних культур, повідомила пресслужба групи компаній агентству ""Інтерфакс-Україна".

Ця оцінка нижча за озвучений Українською зерновою асоціацією (УЗА) у листопаді прогноз на цей рік у 67,5 млн тонн зернових та олійних культур, але істотно вища за прогноз власника зернотрейдингової компанії "Прометей" Рафаеля Горояна для агентства "Інтерфакс-Україна" в 40 млн тонн.

У свою чергу Національний банк України (НБУ) оцінив урожай зернових (без олійних) на цей рік у 51,5-57 млн тонн.

Як повідомила пресслужба "Агрейну", цього року негативний вплив на обсяги зібраного врожаю позначиться на низці факторів, які так чи інакше пов'язані з повномасштабною війною Росії проти України.

"Зниження внесення добрив на 50-60%, значні незбирані площі кукурудзи в полях, нестача фінансування та необхідність суттєвої економії призведуть до того, що очікувана врожайність знизиться залежно від регіону та культури приблизно на 10-30% порівняно із середньою врожайністю минулих років . Падіння врожайності може бути також через зменшення посівних площ та зміну структури посівів", - зазначила пресслужба холдингу.

За її даними, платоспроможність українських сільгоспвиробників все ще недостатньо висока, хоча відкриття "зернового" коридору із серпня 2022 року дещо покращило ситуацію.

"Втім, наземна логістика досі залишається складною: транспортні витрати зросли в 3-5 разів і не дають того прибутку від експорту, який потрібний для того, щоб формувати повний аграрний цикл", - констатувала пресслужба "Агрейну".

Як повідомлялося, українські аграрії до 13 січня 2023 року зібрали 76,43 млн тонн основних сільськогосподарських культур (включно із цукровими буряками) із загальної площі 18,16 млн га. При цьому збирання врожаю 2022 року ще не завершено - за минулий тиждень зібрано 1,4 млн тонн кукурудзи з 0,2 млн га, збирання якого раніше було припинено через несприятливі погодні умови.

"Агрейн" займається вирощуванням та зберіганням зернових та олійних культур, а також тваринництвом. До повномасштабного російського вторгнення до складу агрохолдингу входило 11 сільгосппідприємств, він обробляв близько 110 тис. га у Житомирській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях. Власник холдингу - компанія SAS Investcompagnie (Франція).

Теги: #зерно #врожай #агрохолдинг_агрейн

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