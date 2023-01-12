Економіка

10:34 12.01.2023

США та союзники намагаються визначити стелю цін на російські нафтопродукти - ЗМІ

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США та союзники намагаються визначити стелю цін на російські нафтопродукти - ЗМІ

США та їхні західні партнери цього тижня ведуть переговори щодо значень стелі цін на російські нафтопродукти, яка має набути чинності 5 лютого, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Цього тижня представники міністерств фінансів США та їхніх західних партнерів проводять зустрічі в Європі, на яких обговорюють деталі нового пакета заходів, який має набути чинності 5 лютого", - йдеться в статті.

"Центральною темою переговорів між американськими та європейськими офіційними особами є вибір двох типів цінових стель", - зазначають джерела.

Згідно з інформацією WSJ, йдеться не про одну, а про дві стелі: перша - на такі дорогі експортні нафтопродукти з РФ, як дизельне пальне, а друга - на продукцію низької вартості, наприклад мазут.

5 грудня 2022 року набуло чинності рішення ЄС щодо запровадження ембарго на постачання нафти з Росії, яке також передбачає механізм стелі цін на нафту. Цей механізм передбачає заборону на надання послуг із транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій компаніями на території ЄС, за винятком випадків продажу енергоресурсу за ціною, не вищою за певну стелю ($60 за барель). Аналогічну заборону запроваджують країни G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США).

Теги: #нафта #стеля_цін

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