Молдова відкриє вільний доступ до віртуального реверсу з українською ГТС для всіх зацікавлених учасників

Уряд Молдови схвалив рішення щодо внесення необхідних змін до законодавства, які відкриють можливість користуватися послугою backhaul (віртуальний реверс) у точці з'єднання з газотранспортною системою України "Гребеники" для всіх зацікавлених компаній.

"Нарешті і для українських замовників послуг відкривається можливість транспортування Трансбалканським коридором газу неросійського походження - з LNG-терміналів у Греції й Туреччини або газу азербайджанського видобутку", - повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) у телеграмі у середу.

До цього часу цей механізм використовувався переважно замовниками із самої Молдови.

У свою чергу для міжнародних партнерів ОГТСУ цей крок відкриває можливість зберігання газу, доставленого до LNG-терміналів у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах, зазначили в компанії.

"Це важливе рішення і для безпеки постачання та розвитку ринку газу України, і для планування довгострокового бізнесу всього регіону з використанням інфраструктури Молдови. Воно без сумніву сприятиме безпеці постачання газу в країни Центрально-Східної Європи", - заявила директор з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.

За її словами, ступінь реалізації нових можливостей, що відкрилися, залежатиме від трейдерів і наявного ресурсу на маршруті.

Як повідомлялося, молдавський оператор ГТС із 28 вересня 2022 року підтвердив номінації на здійснення транспортування природного газу у вигляді віртуального реверсу (backhaul) з українською ГТС у точці з'єднання "Гребеники".

ОГТСУ з 1 серпня 2022 року збільшив обсяги можливості вимірювання природного газу в точці з'єднання "Гребеники" (між Україною та Молдовою) у 1,5 раза - з 3,96 до 6,12 млн куб. м на добу, забезпечивши цим виконання Україною всіх передумов для запуску Трансбалканського коридору.

Потенційна потужність Трансбалканського коридору становить до 20 млрд куб. м на рік. Маршрут відкриває для замовників можливість імпорту газу з LNG-терміналів у Туреччині та Греції.