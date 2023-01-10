Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

Голова Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ, Держатомрегулювання) Олег Коріков підтвердив прибуття найближчим часом місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на всі три атомні станції, що розташовані на підконтрольній Україні території.

"МАГАТЕ погодилося на організацію місії на всіх інших наших АЕС на запрошення України. Головна мета – моніторинг ядерної безпеки у воєнних умовах. МАГАТЕ в режимі реального часу будуть свідками того, що відбувається, коли всі енергоблоки вимикаються аварійним захистом, як це сталося 23 листопада внаслідок обстрілів Росії", – сказав він під час брифінгу в Медіацентрі в Києві у вівторок

"Найближчим часом місія прибуде і буде ширше представлена на всіх АЕС", - додав Коріков.

Він також зазначив, що МАГАТЕ продовжує переговори з Росією щодо створення ініційованої агентством зони безпеки навколо захопленої Запорізької АЕС, виходячи з української позиції повної демілітаризації та деокупації станції.

"Переговори проводяться, відбуваються зустрічі в Москві. Ми виходимо з тієї пропозиції, що зона безпеки має створюватися на умовах повної демілітаризації, деокупації ЗАЕС, включно з містом Енергодаром, і повернення її під контроль української влади. Ми свої пропозиції Гроссі (голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі – ЕР) передали, і він у своїх переговорах виходить з української позиції", – описав ситуацію голова ДІЯРУ.

Водночас він зазначив, що внаслідок окупації ЗАЕС росіянами "відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС", а перебування російських військових не має нічого спільного із цими поняттями.

"Фактично окупанти перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу, де відбувається ремонт їхньої техніки. Ці дії неприйнятні", - висловив переконання Коріков, додавши, що всі ці дії на ЗАЕС відбуваються на очах постійної місії МАГАТЕ, і навіть вона не може у рішучий спосіб вплинути на поведінку загарбників.

Водночас Коріков наголосив, що ЗАЕС під’єднана до енергосистеми України та споживає українську е/е, але, незважаючи на можливість видавати ресурс, її запуск у роботу блокують окупанти.

Він також зазначив, що внаслідок створення російськими загарбниками небезпечних умов роботи на ЗАЕС кількість її персоналу суттєво зменшилась, але є достатньою, щоб гарантувати безпечну експлуатацію за таких умов.

Росіяни, які перебувають на станції, зокрема представники "Росатому", на переконання голови Держатомрегулювання, потраплять під персональні санкції, їх перелік встановлюють відповідні служби України.

Він також зазначив, що Україна робить усе можливе, щоб до держконцерну "Ростатом" було застосовано міжнародні санкції.

"Працюємо і в напрямі санкцій на міжнародні проєкти "Ростатома", на сам "Ростатом" і регулювальний орган. Спрогнозувати, що являтиме собою 10-й пакет санкцій, важко, але відповідну роботу активно проводимо", - запевнив голова ядерного регулятора.

Коріков підтвердив, що в енергосистемі наразі працює вісім із дев’яти енергоблоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, один – у плановому ремонті. За його даними, АЕС дають трохи більше ніж половину споживання електроенергії.

"Усі можливі атомні потужності максимально використовуються", - наголосив голова ДІЯРУ.

Як повідомлялося, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін назвав ідею створення зони безпеки навколо окупованої російськими військами Запорізької атомної станції нереалістичною. За його словами, імовірнішим сценарієм повернення "атомної перлини" України під її контроль є військовий.

Глава Міненерго Герман Галущенко, зі свого боку, заявив, що Україна та Росія по-різному розуміють створення зони безпеки, зокрема, Росія пропонує замінити військових Росгвардією, тоді як Україна наполягає на повній деокупації станції та виведенні з неї і військових, і цивільних осіб-представників РФ.

На початку січня МАГАТЕ заявило, що продовжує підготовку до розгортання найближчим часом груп агентства на постійній основі на чотирьох інших українських ядерних об'єктах: Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС, а також на майданчику Чорнобильської АЕС, як це узгодили в грудні в Парижі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Гроссі.