Грузія просить у СБ $75 млн для складання ТЕО прокладання кабелю дном Чорного моря до Європи

Грузія звернеться до Світового банку з проханням надати $75 млн для складання техніко-економічного обґрунтування проєкту "Підводна лінія електропередачі дном Чорного моря".

Відповідну заявку подасть міністерство фінансів країни, повідомив голова відомства Лаша Хуцішвілі у понеділок на брифінгу після засідання уряду.

За його словами, з банком "уже досягнуто попередньої домовленості і щодо суми, і щодо конкретних напрямів роботи".

"Сьогодні на засіданні уряду ми обговорили питання, пов'язане з дуже важливим проєктом для нашої країни. За ініціативою Грузії вже розпочалася робота над проєктом, який передбачає енергетичне з'єднання Кавказького регіону та Європи через високовольтну підводну лінію електропередачі дном Чорного моря. Ця ЛЕП з'єднає електричні системи Грузії та Румунії", - сказав міністр.

Він також повідомив, що на цьому етапі необхідне проведення детальних геофізичних та геотехнічних досліджень чорноморського дна.

У грудні минулого року Азербайджан, Грузія, Румунія та Угорщина уклали угоду про стратегічне партнерство, яка, зокрема, передбачає будівництво енергомосту від Кавказького регіону до Європи.