Економіка

14:29 09.01.2023

Шмигаль обговорив із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Тіммермансом посилення енергетичної стійкості України

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Шмигаль обговорив із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Тіммермансом посилення енергетичної стійкості України

 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом посилення енергетичної стійкості України.

"Працюємо над посиленням енергетичної стійкості України. Ключові питання в цьому напрямі обговорили сьогодні в Києві з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, Україна активно провадить роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямами: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти Росії.

"Розраховуємо, що десятий пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема "Росатому". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - заявив прем'єр.

Також сторони порушили питання післявоєнного відновлення України.

"Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, прем'єр заявив, що найближчим часом очікується укладення меморандуму з ініціативи створення стратегічного партнерства між Україною і ЄС у сфері відновлюваних газів.

 

Теги: #енергетика #шмигаль

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