Одна з ТЕС ДТЕК зазнала атаки російських загарбників на Різдво

Увечері 6 січня російські окупанти вкотре атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, що вже зазнавала терористичних обстрілів.

"Унаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки", - йдеться в повідомленні ДТЕК в телеграм-каналі в неділю.

ДТЕК уточнив, що внаслідок обстрілу, який став для компанії вже 25-м, ніхто не постраждав.

Там додали, що для безпеки на підприємствах ДТЕК перебувають тільки критично важливі співробітники.