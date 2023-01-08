Економіка

13:52 08.01.2023

Одна з ТЕС ДТЕК зазнала атаки російських загарбників на Різдво

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Одна з ТЕС ДТЕК зазнала атаки російських загарбників на Різдво

Увечері 6 січня російські окупанти вкотре атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, що вже зазнавала терористичних обстрілів.

"Унаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки", - йдеться в повідомленні ДТЕК в телеграм-каналі в неділю.

ДТЕК уточнив, що внаслідок обстрілу, який став для компанії вже 25-м, ніхто не постраждав.

Там додали, що для безпеки на підприємствах ДТЕК перебувають тільки критично важливі співробітники.

Теги: #енергетика #дтек_енерго

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