Через суттєве похолодання та можливі ракетні удари по енергетиці українці мають бути готові до відновлення аварійних відключень - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у зв'язку із суттєвим похолоданням та можливим черговим ракетним ударом по енергетиці українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень.

"Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Протягом п'яти днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень дістали об'єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та на півдні", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За словами прем'єра, тепла погода та святкові дні привели до зниження споживання, що дало змогу протягом новорічних свят не застосовувати відключення.

"Однак уже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі було запроваджено графіки планових відключень. Від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно зросте споживання і дефіцит в енергосистемі збільшиться", - заявив він.

Крім цього, за словами Шмигаля, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

"Тому ми всі маємо бути готовими до відновлення аварійних відключень", - підсумував прем'єр.