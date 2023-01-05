Україна у 2022 році за час війни експортувала майже 40 млн тонн сільгосппродукції – Мінагрополітики

Україна з початку повномасштабного російського вторгнення і до кінця 2022 року поставила на зовнішні ринки 38,94 млн тонн зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їхньої переробки, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у четвер.

За його даними, за грудень 2022 року з країни відправлено на експорт 6,75 млн тонн сільгосппродукції, що на 0,9 млн тонн, або на 15%, перевищує показники листопада-2022. У розрізі культур за цей період відвантажено 3,26 млн тонн кукурудзи (+61% до листопада) та 1,55 млн тонн пшениці (-1,8%).

Експорт насіння соняшникової олії у грудні-2022 становив 467 тис. тонн (обсяги зіставні з листопадом), соєвих бобів - 387 тис. тонн (обсяги зіставні), насіння соняшнику - 331 тис. тонн (+17%), шротів усіх видів - 330 тис. тонн (-4%), ріпаку – 236 тис. тонн (скорочення у 1,7 раза), соєвої олії – 20,4 тис. тонн (+24%).

За даними Мінагрополітики, у грудні-2022 40% закордонних поставок продукції АПК припали на кукурудзу, 22% – пшеницю, 8,4% – олію, 7,8% – ріпак, 6,9% – насіння соняшника, 5,7% - гроти, 4,5% - соєві боби, 0,5% - соєва олія.

В грудні минулого року 75% продукції АПК вивезено з України через морські порти – 5,07 млн тонн, 17% - залізничним транспортом (1,15 млн тонн) та 7% автотранспортом (0,48 млн тонн).

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагрополітики, у листопаді 2022 року Україна експортувала 5,9 млн тонн агропродукції, у жовтні та вересні - по 6,9 млн тонн, у серпні - 4,6 млн тонн, у липні - 2,7 млн тонн , у червні – 2,17 млн тонн, у травні – 1,74 млн тонн, у квітні – 0,97 млн тонн, у березні – 0,33 млн тонн.

До початку повномасштабного збройного вторгнення РФ Україна щомісяця експортувала в середньому 5-6 млн тонн сільгосппродукції, переважно через свою морську інфраструктуру в Чорному морі.