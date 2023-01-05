Економіка

10:47 05.01.2023

БЕБ передало АРМА завод м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю понад 350 млн грн

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БЕБ передало АРМА завод м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю понад 350 млн грн

Бюро економічної безпеки (БЕБ) передало в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" та його корпоративні права, на які відомство наклало арешт у серпні 2022 року.

Як повідомляється на сайті БЕБ у четвер, до складу підприємства входить комплекс із виробництва м'ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею понад 4 тис. кв. м, житловий будинок площею 2 тис. кв. м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та інша нерухомість загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн.

"Згадане майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин РФ", - зазначається в повідомленні Бюро.

Крім того, співробітники БЕБ встановили, що посадові особи компанії протягом 2019-2021 років перераховували кошти транзитно-конвертаційній групі для переведення в готівку без фактичного проведення операцій, що дало змогу їй ухилитися від сплати податків на 150 млн грн. Наразі майно та корпоративні права компанії заарештовані та передані в управління АРМА.

Як повідомлялося, 17 серпня 2022 р. БЕБ викрило "Єрмоліно" в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромєрм" (с. Чумаки Дніпропетровської обл.) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під ТМ "Єрмоліно" збудовано у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує юрособа ТОВ "Ромєрм". Підприємство виробляє широкий асортимент заморожених напівфабрикатів - пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети тощо.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромєрм" належить громадянину РФ та Мальти Іллі Алєксандрову і 30% - швейцарському АТ "ЕБР Фінанцхолдінг АГ" (EBR Finanzholding AG). Юридична особа у 2020 році отримала 35,1 млн грн чистого прибутку за 124,9 млн грн виручки, а в 2020 році - порівняні 31 млн грн чистого прибутку за 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року вона отримала 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

У свою чергу "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та реалізують вироблені на заводі в Чумаках напівфабрикати. Виручка "Київ-Торгу" у 2020 році становила 724 млн грн за 24,7 млн грн чистих збитків, а за дев'ять місяців 2021 року - 871 млн грн за 33,5 млн грн чистих збитків. Виручка "Дніпро-Вендора" у 2020 році - 775 млн грн за 0,3 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року - 1,12 млрд грн за 18 млн грн чистого прибутку.

У РФ, крім м'ясних напівфабрикатів, "Єрмоліно" випускає кондитерські вироби, які реалізує у більш ніж 2,5 тис. магазинів.

Теги: #арешт #беб #єрмоліно

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