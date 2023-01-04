Економіка

17:37 04.01.2023

Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

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Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

Група компаній "Прометей" за час повномасштабного російського вторгнення в Україну реалізувала низку соціально орієнтованих проєктів для підтримки цивільного населення Миколаєва та області, матеріального забезпечення потреб українських воїнів, а також для безпеки та соцзабезпечення своїх співробітників.

Як повідомляється в пресрелізі холдингу в середу, на ці цілі виділено 8 млн грн, за які було реалізовано десятки гуманітарних проєктів.

Так, у грудні 2022 року "Прометей" виділив кошти Миколаївській обласній військовій адміністрації на закупівлю генераторів для підрозділів ЗСУ.

Як зазначається, "Прометей" було створено у Миколаєві, тому компанія надає посильну допомогу насамперед цьому місту та Миколаївській області.

"Купуємо продукти харчування, медичне обладнання. Наша допомога – особисто до рук, без посередників. Ми самі, наприклад, возили продукти харчування на передову нашим військовим. Сьогодні генератори – річ першої необхідності, тому ми оперативно відреагували на потреби військових", - цитує зернотрейдер голову наглядової ради холдингу Рафаеля Горояна.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #гумдопомога #прометей #зернотрейдер

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