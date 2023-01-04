Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

Україна минулого року експортувала, за попередніми даними, сільгосппродукції не менш як на $20 млрд, що приблизно наполовину менше, ніж у 2021 році, повідомив міністр агарної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі національного телемарафону в середу.

Він також наголосив, що це все одно чимала сума, особливо з урахуванням агресії РФ та інших обставин, за умов в яких Україна виконувала зовнішні постачання.

Сольський зазначив, що у 2021 році більшу частину валютного виторгу отримав український агросектор, тоді як у 2022 році значну частину маржі з експорту сільськогосподарських культур отримали інфраструктурні та логістичні компанії, зокрема іноземні.

"Кораблі, які йдуть з українським зерном, страхові послуги та все інше, через військові ризики та умови, в яких ми живемо, значно подорожчали. Але це все одно стаття №1 щодо валютних надходжень країни, і є великі шанси, що у наступного року ситуація буде схожою", - наголосив міністр у відеоінтерв'ю.

Як повідомлялося, за попередніми даними заступника міністра економіки - торгового представника України Тараса Качки Україна минулого року експортувала 99,8 млн тонн продукції та товарів усіх видів на загальну суму $44,1 млрд, що відповідно на 38,4% і 35% менше від показників 2021 року. року.

Найбільше виторгу отримано від експорту продукції АПК - кукурудзи на $5,94 млрд (+1% до 2021 року), олії на $5,46 млрд (- 14,4%), пшениці - $2,6 млрд (-44,7%), ріпаку - $1,54 млрд (-8,6%), насіння соняшника - $1,26 млрд (зростання у 33 рази), сої - $862 млн (+43%), м'яса птиці – $852 млн (+19% ).