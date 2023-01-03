Економіка

18:08 03.01.2023

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

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Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік.

"Впровадження обов'язкового пенсійного накопичення та паралельно з цим реформа фондового ринку та ринку капіталів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, перераховуючи пріоритети роботи у 2023 році.

За його словами, Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду, оскільки працездатного населення стає менше, а кількість пенсіонерів збільшується.

"Війна зробила ситуацію критичною. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян. У такий спосіб ми реалізуємо на практиці право кожного українця на гідну пенсію", - заявив Шмигаль.

Теги: #пенсія #реформи #шмигаль

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