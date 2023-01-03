Економіка

15:03 03.01.2023

ДТЕК вводить у Київській області нові графіки стабілізаційних відключень для їхньої рівномірності

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ДТЕК вводить у Київській області нові графіки стабілізаційних відключень для їхньої рівномірності

 У Київській області з 3 січня починають діяти нові графіки стабілізаційних відключень, які передбачають створення чотирьох груп споживачів замість двох.

"Для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи замість двох, як було раніше", - повідомила група "ДТЕК" у "телеграм-каналі" у вівторок.

Пояснюється, що нові графіки складаються із трьох категорій: білий колір на графіці означає включення світла у зазначені години, сірий – світла не буде. При цьому світло-сірий колір означає можливість відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі зростатиме.

У ДТЕК закликали споживачів повідомляти, якщо та чи інша адреса у графіку відсутня.

Як повідомлялося, раніше нові графіки запровадили оператори системи розподілу ДТЕК, зокрема, у Києві та Одеській області.

Енергорегулятор НКРЕКП розпочав дві перевірки "ДТЕК Київські регіональні електромережі" щодо низки скарг населення на організацію процесу відключень від е/е, що призводить до дискримінації споживачів.

Теги: #дтек #київська_область

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