Економіка

16:41 31.12.2022

Енергосистема України залишається стабільною, служби ліквідовують наслідки російських атак - Шмигаль

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Енергосистема України залишається стабільною, служби ліквідовують наслідки російських атак - Шмигаль

Енергосистема України після масованого ракетного удару в суботу, 31 грудня, залишається стабільною, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на Новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Незважаючи на це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру в різних районах України пошкоджені житлові будинки, готелі, магазини, місце проведення свят. Є загиблі і поранені.

"Росія і її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету", - підсумував прем'єр.

 

Теги: #енергетика #шмигаль

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