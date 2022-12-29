Економіка

12:14 29.12.2022

На Львівщині анонсують відновлення електропостачання до вечора четверга - обленерго

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На Львівщині анонсують відновлення електропостачання до вечора четверга - обленерго

Енергетики почали відновлювати електропостачання на Львівщині після обстрілів, розраховують завершити до вечора четверга, повідомив оператор системи розподілу "Львівобленерго".

"За інформацією диспетчерської "Львівобленерго", орієнтовно до 21:00 продовжуватиметься відновлення електропостачання в населених пунктах, які залишилися без електроенергії після чергової атаки російських окупантів", - йдеться у повідомленні компанії у фейсбуці.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму телеграм-каналі повідомив, що на Львівщині на полудень без електропостачання залишаються понад 470 тисяч абонентів, застосовуються аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.

Водночас "Миколаївобленерго" у своєму фейсбуці повідомило про відміну аварійних відключень в області, застосованих із початком атаки рано-вранці у четвер.

Теги: #енергетика #львівобленерго #миколаївобленерго

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