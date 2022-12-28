Україна за два дні відправила із портів "Великої Одеси" 422 тис. тонн агропродукції

Порти "Великої Одеси" у понеділок та вівторок у межах Чорноморської зернової ініціативи відправили на експорт 422 тис. тонн агропродукції, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Зокрема, з портів Великої Одеси вийшли 11 суден, які доставлять 422 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них - балкер Alanda Star із 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер Eurochampion із 45 тис. тонн олії для Індії", – уточнило міністерство.

Зазначається, що Росія продовжує гальмувати роботу "зернового коридору". Це призвело до постійної черги в 90+ суден, мільйонних збитків для вантажовласників, недоекспорту щонайменше 5-6 млн тонн протягом року.

Наразі у протоці Босфор своєї черги на інспекцію очікують 96 суден, із них 71 – на вхід до портів, 25 уже завантажено агропродукцією. Щодня відбуваються шість із десяти запланованих інспекцій.

"Таким чином нещодавно порт Одеси відправив балкер Brave M із 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії. До цього він місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження", - повідомили у відомстві, зазначивши, що для безперервного руху "зерновим коридором" мають відбуватися щонайменше 12 інспекцій за добу.

Загалом із 1 серпня з портів "Великої Одеси" вийшли 605 суден, що експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.