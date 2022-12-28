Економіка

10:32 28.12.2022

Українські девелопери у 2022 р., незважаючи на війну, продовжували будівництво, проте відклали запуск нових проєктів

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Українські девелопери у 2022 р., незважаючи на війну, продовжували будівництво, проте відклали запуск нових проєктів

Українські девелопери, незважаючи на повномасштабну війну, продовжили будівельні роботи на майданчиках і введення в експлуатацію проєктів, проте відклали запуск нових проєктів на невизначений термін.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі KAN Development, незважаючи на призупинення будівельних робіт у березні-квітні 2022 року, компанія реалізує поточні проєкти відповідно до запланованого графіка. Зокрема, тривають роботи на майданчиках житлових комплексів Unit.Home, "Файна Таун" та "Республіка".

"KAN Development продовжує будівництво об'єктів, у які в довоєнний час інвестували кошти українці. Рухаємось у рамках запланованого графіка. Незважаючи на обставини нашої реальності – воєнний стан, постійні повітряні тривоги та відключення електроенергії, – нам вдалося витримати всі заплановані темпи та графіки будівництва. Йдеться про введення в експлуатацію близько 115 тис. кв. м", – розповіли в компанії.

Спричинені війною скорочення попиту на купівлю житла та нестабільна економічна ситуація змусили забудовників відкласти запуск нових проєктів цього року. Водночас девелопери активно працюють над проєктуванням.

"Цього року ми не запускали нових проєктів. Проте, усвідомлюючи, який масштаб відновлення чекає на Україну після закінчення війни, багато уваги приділяли проєктуванню, готуємося до нового ривка після перемоги", – розповів агентству "Інтерфакс-Україна" власник Saga Development Андрій Вавриш.

Заплановані проєкти адаптують до нових реалій у девелоперській компанії Alliance Novobud.

"У нас були плани щодо старту нових проєктів у 2022 році, але зі зрозумілих причин їм не судилося збутися. Під час підготовки до старту ми проведемо всю необхідну роботу, щоб вони відповідали вимогам нових будівельних і законодавчих норм", - розповіла директор із маркетингу Alliance Novobud Ірина Міхальова.

За її словами, будівельні роботи на майданчиках компанія відновила вже наприкінці квітня, і нині вони тривають на всіх об'єктах. Поточного року девелопер увів в експлуатацію два будинки житлового комплексу Krona Park II загальною площею 18,7 тис. кв. м, а також планує до кінця року ввести черговий будинок ЖК Madison Gardens площею 20,9 тис. кв. м.

Забудовники відзначають лише незначний дефіцит у працівниках на будмайданчиках, що значно не вплинуло на графіки будівництва.

"Ми не лише не скоротили кількість будівельників, а й збільшили - приблизно на 20%. Стало більше малярів, монолітників, фасадників, спеціалістів з оздоблення", - зазначили в Alliance Novobud.

Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" девелопери цього року відзначили суттєве зростання собівартості будівництва, спричинене подорожчанням логістики, українських та зарубіжних будматеріалів. Водночас компанії докладали зусиль для стримування зростання цін для покупців.

"На сьогодні собівартість будівництва порівняно з лютим зросла в середньому на 30%. Ціни в проєктах зросли приблизно на тому ж рівні, хоча поки що ми намагаємося стримувати зростання цін для кінцевих споживачів", - зазначив Вавриш.

У свою чергу у компанії Alliance Novobud для покупців житла діяли спеціальні пропозиції, фіксація курсу тощо.

Стримувати ціни давав змогу також наявний у девелоперів запас будматеріалів.

"Культура KAN здавати об'єкти вчасно виробила у нас звичку формувати великі запаси будівельних матеріалів. Результатом такої корпоративної політики стало те, що собівартість будівництва зросла, а ціни на нерухомість залишаються без змін. Проте варто зазначити, що є труднощі в логістиці будматеріалів у країні та дефіцит на окремі види матеріалів. Ми розуміємо, що згодом ціни на житло зростатимуть пропорційно збільшенню собівартості будівництва", - пояснили в KAN Development.

Теги: #нерухомість #kan_development

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