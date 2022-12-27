Україна у 2023 році збере приблизно 40 млн тонн урожаю через нерентабельність вирощування зернових – власник ГК "Прометей"

Проблеми з логістикою та електропостачанням під час експорту сільгосппродукції з України під час війни роблять нерентабельним вирощування зернових культур, тому у 2023 році загальний урожай у країні скоротиться втричі порівняно з рекордним довоєнним рівнем – до 40 млн тонн із майже 120 млн тонн.

Скорочення врожаю до таких низьких показників уже неминуче внаслідок економічної ситуації, що склалася в країні, але шляхом фінансування агросектору Україна може досягти до 2024 року зростання врожаю аж до 70 млн тонн, розповів власник зернотрейдингового холдингу "Прометей" Рафаель Гороян в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року зібрали 120 млн тонн зернових та олійних культур, цьогоріч уже впали до 60 млн тонн, а наступного року, за моїми прогнозами, буде 40 млн тонн, тобто падіння у 300%! Водночас уся інфраструктура України заточена під урожай у 120 млн тонн і навіть більше, це те, чого ми досягли за 30 років незалежності. Вся інфраструктура розрахована на 120 млн тонн – автомобілі, вагони, станції, порти, елеватори – а товару не буде!" - наголосив голова "Прометея" в інтерв'ю.

"Буде дуже різкий дефіцит пшениці, ячменю та кукурудзи. Соняшника та сої буде достатньо, це високомаржинальні культури, а кукурудзу не сіятимуть. Наразі сушити її дорого, цьогорічний урожай прибирати не можуть, експортувати не можуть - а потім, коли ми виграємо війну (а я думаю, це дуже скоро відбудеться), порти відкриються, світло з'явиться, а ми матимемо дефіцит продукції", - додав він.

За словами Горояна, скорочення врожаю зернових призведе до обвалу в Україні вартості інфраструктурних активів, таких як порти, елеватори і транспортні засоби, а також різкого зростання світових цін на пшеницю, кукурудзу та ячмінь. У цьому сенсі особливо серйозним є скорочення врожаю пшениці, оскільки це "політизована" культура, пов'язана із світовою продовольчою безпекою, дефіцит якої спричинить зростання її котирувань на основних світових біржах.

Отже, держава має терміново почати видавати аграріям кредити під держгарантії, щоб не допустити стагнації з валового збору врожаю на декілька років після 2023 року. Це дасть змогу Україні, вклавши порівняно невеликі кошти, уникнути скорочення врожаю та пов'язаного з цим падіння фермерської та зернотрейдингової галузей, а також банкрутства логістичних та інфраструктурних компаній.

"Це потрібно, щоб ми не побачили різкого провалу експорту через два роки, а ми його, найімовірніше, побачимо. Тоді в країні не буде агросектору, країна буде без валюти, нас очікує серйозне безробіття, велика інфляція і всі справи підуть не туди. "Я вважаю, що потрібні термінові дотації з боку держави агровиробнику, дуже терміново, буквально на вчора. І це потрібно робити лайтово, без складних оформлень, тому що середній і дрібний український фермер не любить нічого оформлювати", - наголосив Гороян у розмові.

Як повідомлялося, українські аграрії до 23 грудня зібрали 71,72 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 17,05 млн га. Цю цифру наведено з урахуванням цукрових буряків, яких зібрано 9 млн тонн із 179 тис. га.

Остаточний урожай пшениці в поточному сезоні становив 19,4 млн тонн із 4,7 млн га, ячменю - 5,6 млн тонн із 1,6 млн га, ріпаку - 3,2 млн тонн із 1,1 млн га, гороху - 261 тис. тонн із 115 тис. га. Крім того, до 23 грудня сумарно зібрано 20,2 млн тонн кукурудзи з 3,1 млн га (+0,2 млн га), 10,1 млн тонн соняшника з 4,6 млн га, 3,7 млн тонн сої з 1,5 млн га, 157 тис. тонн гречки зі 115 тис. га та майже 100 тис. тонн проса з 43,5 тис. га.

Україна у 2021 році зібрала рекордний урожай зернових, зернобобових та олійних культур у 106 млн тонн: зернових та зернобобових – 84 млн грн, а олійних – 22,6 млн тонн.

Загалом минулого року було зібрано 32,4 млн тонн пшениці, 40 млн тонн кукурудзи, 10 млн тонн ячменю, 581,5 тис. тонн гороху, 191 тис. тонн проса, 110 тис. тонн гречки. Урожай соняшника становив 16,3 млн тонн, сої – 3,4 млн тонн, ріпаку – 2,9 млн тонн.