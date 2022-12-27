Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів мешканцям багатоповерхівок – мер Сєнкевич

Мешканцям миколаївських багатоповерхівок компенсують 50% вартості генераторів, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні на сесії міської ради затвердили Програму часткової компенсації багатоквартирним будинкам вартості генераторів, яка почне працювати з 15 січня 2023 року. Жителям багатоповерхівок місто компенсує 50% вартості генератора (але не більше ніж 30 тис. грн). Мінімальна потужність приладу має становити не менше ніж 3 кВт", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомляється, право на компенсацію мають усі будинки, які придбали генератори з 1 червня 2022 року. Заявки мають подавати ОСББ або керуючі компанії.

"Придбані генератори стануть власністю всіх мешканців багатоповерхівки і можуть використовуватись на розсуд жителів. Незабаром виконавчий комітет затвердить процедуру оформлення компенсації", – повідомив Сєнкевич.