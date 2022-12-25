Економіка

18:20 25.12.2022

НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

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НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), планує підвищити тарифи на воду та водовідведення. Підвищення, як очікується, буде здійснюватись у 2 етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.

Відповідні проєкти ухвал опубліковані на сайті компанії. Їх планують розглянути на засіданні 27 грудня.

Підвищення тарифів на воду НКРЕКП мотивує кількома факторами. А саме: зменшення обсягів реалізації, збільшення видатків на оплату праці, збільшення амортизації, збільшення вартості електроенергії.

Тарифи на воду в областях, сильно постраждалих у результаті бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Нагадаємо, наприкінці липня 2022 р. було прийнято мораторій (законопроєкт №7427) на підвищення до кінця війни та шести місяців після закінчення війни цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується: послуг із розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

 

 

 

 

Теги: #вода #тарифи #нкрекп

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