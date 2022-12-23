Економіка

20:11 23.12.2022

"Нафтогаз" за тиждень забезпечив 350 млн куб. м газу від норвезької Equinor та 100 млн куб. м за кредит ЄБРР

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"Нафтогаз" за тиждень забезпечив 350 млн куб. м газу від норвезької Equinor та 100 млн куб. м за кредит ЄБРР

НАК "Нафтогаз України" цього тижня домовився про купівлю у норвезької Equinor 350 млн куб. м природного газу, ще 100 млн куб. м придбано на ринку, повідомив голова компанії Олексій Чернишов.

"За цей тиждень Нафтогаз забезпечив ще майже півмільярда кубів газу. Йдеться про орієнтовно 350 млн куб. м від нашого партнера – норвезьку Equinor. А також про 100 млн куб. м, які ми закупили на ринку у авторизованих ЄБРР продавців", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

За його словами, наступною метою є отримання додаткового обсягу газу для генерації електроенергії, потреба в якому виникла через обстріл енергетичної інфраструктури.

"Після зазначених закупівель цей обсяг становить менше 2 млрд куб. м. Продовжуємо працювати, щоб українці були зі світлом і теплом", - додав голова НАК.

Раніше Чернишов наголошував, що фінансування від ЄБРР ($300 млн), Канади ($350 млн) та Норвегії ($200 млн) дозволить закупити близько 0,5 млрд куб. м газу у січні-лютому.

 

 

Теги: #газ #нафтогаз #закупки

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