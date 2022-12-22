Уряд може дати бізнесу гарантії енергопостачання на обсяг імпортованої е/е

Уряд обговорює ідею надання бізнесу гарантій невідключення від електроенергії на потужність рівну потужності вартісного європейського ресурсу, що імпортується цим бізнесом, повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Ідея – дозволити бізнесу, споживачам (…) купувати дорогу електроенергію по імпорту, але якщо хтось купив ці 50 або 100 МВт, то його вже не можна відключати на цю потужність", – сказав Герус на організованому Центром економічної стратегії круглому столі з бізнесом та владою у четвер.

За його словами, таку можливість мають отримати всі охочі, але насамперед це буде цікаво тим підприємствам, у яких частка електроенергії у собівартості становить 5-10%, але вона їм критично необхідна.

На його думку, для багатьох підприємств, у яких немає або потрібні дуже потужні генератори, або робота на них виходить дорожче, ніж на е/е, що імпортується, реалізація цієї ідеї може дати можливість купити дорогу е/е по імпорту, але одночасно отримати гарантію забезпечення електропостачання.

Герус зазначив, що є певні технічні нюанси, як забезпечити гарантію, але загалом назвав ідею правильною.

Він додав, що зараз технічні можливості для імпорту вимірюються 800 МВт, але проблема в тому, що ціна європейської електроенергії в 2-2,5 раза вища за ціну української, тому жодному трейдеру не цікаво зараз займатися імпортом.

Глава енергокомітету зазначив, що загальний дефіцит електроенергії в Україні становить 3-4 тис. МВт, і імпорт ресурсу міг би допомогти у цій ситуації.

За його словами, імпортовану таким чином електроенергію можна доставляти практично у всі регіони країни, особливо в західні та центральні, проте в Києві та області обмеження енергопостачання більше спричинене мережевим дефіцитом.

Герус висловив думку, що у разі реалізації такої опції та затвердження відповідного адміністрування (щоб імпортера не продовжували відключати) споживачам варто кооперуватися з енерготрейдерами, оскільки ті мають відповідний досвід і напрацювання, і технічно необхідно буде імпортувати лоти більші, ніж потреби одного підприємства.