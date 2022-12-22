Економіка

20:07 22.12.2022

Уряд може дати бізнесу гарантії енергопостачання на обсяг імпортованої е/е

2 хв читати
Уряд може дати бізнесу гарантії енергопостачання на обсяг імпортованої е/е

Уряд обговорює ідею надання бізнесу гарантій невідключення від електроенергії на потужність рівну потужності вартісного європейського ресурсу, що імпортується цим бізнесом, повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Ідея – дозволити бізнесу, споживачам (…) купувати дорогу електроенергію по імпорту, але якщо хтось купив ці 50 або 100 МВт, то його вже не можна відключати на цю потужність", – сказав Герус на організованому Центром економічної стратегії круглому столі з бізнесом та владою у четвер.

За його словами, таку можливість мають отримати всі охочі, але насамперед це буде цікаво тим підприємствам, у яких частка електроенергії у собівартості становить 5-10%, але вона їм критично необхідна.

На його думку, для багатьох підприємств, у яких немає або потрібні дуже потужні генератори, або робота на них виходить дорожче, ніж на е/е, що імпортується, реалізація цієї ідеї може дати можливість купити дорогу е/е по імпорту, але одночасно отримати гарантію забезпечення електропостачання.

Герус зазначив, що є певні технічні нюанси, як забезпечити гарантію, але загалом назвав ідею правильною.

Він додав, що зараз технічні можливості для імпорту вимірюються 800 МВт, але проблема в тому, що ціна європейської електроенергії в 2-2,5 раза вища за ціну української, тому жодному трейдеру не цікаво зараз займатися імпортом.

Глава енергокомітету зазначив, що загальний дефіцит електроенергії в Україні становить 3-4 тис. МВт, і імпорт ресурсу міг би допомогти у цій ситуації.

За його словами, імпортовану таким чином електроенергію можна доставляти практично у всі регіони країни, особливо в західні та центральні, проте в Києві та області обмеження енергопостачання більше спричинене мережевим дефіцитом.

Герус висловив думку, що у разі реалізації такої опції та затвердження відповідного адміністрування (щоб імпортера не продовжували відключати) споживачам варто кооперуватися з енерготрейдерами, оскільки ті мають відповідний досвід і напрацювання, і технічно необхідно буде імпортувати лоти більші, ніж потреби одного підприємства.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:48 22.12.2022
Голова профільного комітету Ради радить бізнесу купувати газові електростанції

Голова профільного комітету Ради радить бізнесу купувати газові електростанції

20:18 22.12.2022
Вітрогенерація України у 2022 р. через війну додала в потужності в 10 разів менше за прогнозоване

Вітрогенерація України у 2022 р. через війну додала в потужності в 10 разів менше за прогнозоване

19:09 22.12.2022
Ситуація з електропостачанням у Києві покращилася на лівому березі – голова YASNO

Ситуація з електропостачанням у Києві покращилася на лівому березі – голова YASNO

18:35 22.12.2022
Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

21:08 21.12.2022
НКРЕКП перевірить 12 обленерго щодо недотримання графіків відключень е/е

НКРЕКП перевірить 12 обленерго щодо недотримання графіків відключень е/е

20:40 21.12.2022
Е/е для непобутових споживачів із 1 січня 23г подорожчає в середньому на 15 коп. за 1 кВт-год

Е/е для непобутових споживачів із 1 січня 23г подорожчає в середньому на 15 коп. за 1 кВт-год

16:21 21.12.2022
У столичному регіоні найближчі 2-3 тижні утримається значний дефіцит електроенергії - експерт

У столичному регіоні найближчі 2-3 тижні утримається значний дефіцит електроенергії - експерт

12:40 21.12.2022
Значний дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, ситуація у Києві залишається складною – "Укренерго"

Значний дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, ситуація у Києві залишається складною – "Укренерго"

21:04 20.12.2022
Київ поки що не може розраховувати на повернення до графіків відключення е/е

Київ поки що не може розраховувати на повернення до графіків відключення е/е

18:44 20.12.2022
Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

G7 мобілізувала для України на 2023 рік до $32 млрд і закликає до фінансової програми з МВФ – заява міністрів фінансів

Україна звернеться за емісійним фінансуванням до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку - меморандум з МВФ

Кабмін ініціює скасування з 1 липня-2023 мораторію на податкові перевірки, 2% "спрощенки" та поновлення відповідальності за РРО - меморандум із МВФ

Інфляція в Україні 2023 р. знизиться до 22,5%, профіцит поточного рахунку зміниться дефіцитом у $5,7 млрд – Меморандум із МВФ

Україна розраховує до кінця року підписати меморандум щодо нового макрофіну від ЄС, а в січні отримати перші EUR3 млрд - Шмигаль

ОСТАННЄ

АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

Нацбанк оновить стратегію розвитку фінсектору для безпечного згортання надзвичайних заходів

США запровадили санкції проти десяти компаній РФ, пов'язаних із судноплавством

G7 мобілізувала для України на 2023 рік до $32 млрд і закликає до фінансової програми з МВФ – заява міністрів фінансів

Мінфін оприлюднив Меморандум економічної та фінансової політики з МВФ

Україна звернеться за емісійним фінансуванням до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку - меморандум з МВФ

СБ виділить Україні позику на $100 млн і $10 млн безповоротної грантової допомоги для відновлення та розвитку системи охорони здоров'я

ЛСОУ та АСБ об'єднуються для консолідації та розвитку страхового ринку

Кабмін ініціює скасування з 1 липня-2023 мораторію на податкові перевірки, 2% "спрощенки" та поновлення відповідальності за РРО - меморандум із МВФ

Інфляція в Україні 2023 р. знизиться до 22,5%, профіцит поточного рахунку зміниться дефіцитом у $5,7 млрд – Меморандум із МВФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА