Економіка

19:53 22.12.2022

АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

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АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

Антимонопольний комітет України за результатами розгляду справи оштрафував ТОВ "Орімі Україна", яке зараз змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС Трейд", на 80 млн грн за поширення в листах неповної інформації про своїх власників з Росії, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора.

"(Це) може вплинути на наміри торгових мереж і дистриб'юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також – на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок. Такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. За що на відповідача було накладено штраф", - зазначило відомство у пресрелізі у четвер.

АМКУ нагадав, що "Орімі Україна" є виробником чаю та натуральної кави. Його продукція випускається під такими зареєстрованими в Україною торговими марками, як Greenfield, TESS, "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", Jardin, Piazza del Caffe та "Жокей".

Справу проти компанії комітет розпочав за заявою рітейлера - ТОВ "Восторг", в якому повідомлялося, що "Орімі Україна" розіслало торговим мережам та дистриб'юторам України електронний лист із заявою про те, що його кінцеві бенефіціари не пов'язані з РФ. Також у листі зазначалося, що Вероніка Касьяненко є громадянкою Великобританії останні 10 років і "є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі... і не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній Росії, не веде бізнес у Росії".

У свою чергу, заявник в АМКУ зазначав, що "Орімі Україна" може бути пов'язане з російською компанією "Орімі Трейд", власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

У листі-відповіді, спрямованому на вимогу Комітету з надання інформації, "Орімі Україна" зазначило, що не володіє інформацією про зв'язки Вероніки та Сергія Касьяненка, проте завдяки інформації, отриманій від СБУ, Служби зовнішньої розвідки та від торгових мереж та конкурентів відповідача, АМКУ встановив факт наявності родинних зв’язків між Веронікою та Сергієм Касьяненком.

Виторг "Орімі Україна" у 2021 році зріс на 4,1% - до 1 млрд 609,38 млн грн, а чистий прибуток - у 2,2 раза, до 283 млн грн.

 

 

Теги: #рф #амку #штраф

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