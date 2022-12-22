СБ виділить Україні позику на $100 млн і $10 млн безповоротної грантової допомоги для відновлення та розвитку системи охорони здоров'я

Світовий банк (СБ) виділить Україні позику на $100 млн і $10 млн безповоротної грантової допомоги для відновлення та розвитку системи охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"СБ підтвердив наші очікування і правління ухвалило рішення виділити позику для України у розмірі $100 млн плюс $10 млн безповоротної грантової допомоги", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Ляшко уточнив, що проєкт вартістю $100 млн передбачає можливість потенційного розширення до $500 млн і включає чотири компоненти. Серед цих компонентів, зокрема, психологічна підтримка та модернізація психіатричних лікарень та психіатричних відділень, реконструкція та відновлення зруйнованих агресором об'єктів медичної інфраструктури з урахуванням проєктів, які не були реалізовані через вторгнення РФ.

Проєкт також спрямований на розвиток та вдосконалення первинної медичної допомоги та розвиток інноваційних та цифрових технологій.