Економіка

15:10 22.12.2022

Законопроєкти про податкові пільги для промисловості внесено до ВР – Гетманцев

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Законопроєкти про податкові пільги для промисловості внесено до ВР – Гетманцев

 До ВР внесено два законопроєкти №8298 та №8999 про звільнення імпорту обладнання та комплектувальних від ПДВ та мита, продовження термінів служби касових апаратів (РРО), пільги зі сплати єдиного податку для IV групи та ренти за воду для енергогенерувальних компаній до кінця війни, повідомив голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"82 колеги підтримали ініціативу додаткової допомоги бізнесу та промисловості під час дії воєнного стану", - написав він у телеграм у четвер.

За словами Гетманцева, законопроєкти також пропонують звільнити імпорт обладнання та комплектувальних для закладів профтехосвіти від ПДВ та мита і віднести електронну та цифрову поштову марку до об'єктів, які не підлягають оподаткуванню.

Згідно із законопроєктом, буде запроваджено пільгові норми оподаткування рентною платою за користування надрами для видобутку залізної руди, що переробляється в Україні, та пільги за єдиним податком для платників IV групи за земельні ділянки, які розташовані на території бойових дій.

Окрім того, проєкт закону встановлює продовження термінів служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану та звільнення від ПДВ операцій із постачання послуг із демонстрації та показу дубльованих, озвучених державною мовою фільмів на території України.

"Начебто Мінфін це погодив. Я ж особисто, м'яко кажучи, не є фанатом податкових пільг, вважаю в цьому випадку також багато запитань", - прокоментував такі рішення народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

 

Теги: #пдв #гетманцев

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