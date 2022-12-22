Україна розраховує до кінця року підписати меморандум щодо нового макрофіну від ЄС, а в січні отримати перші EUR3 млрд - Шмигаль

Україна розраховує до кінця 2022 року підписати меморандум щодо надання EUR18 млрд макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у 2023 році, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Умови є, це уже не безумовний транш, як у нас було цього року. Вони, зокрема, пов'язані з реформою корпоративного управління, введенням принципів OECD, продовженням антикорупційної реформи, реформи децентралізації, судової реформи тощо. Але ключовим є те, що ми маємо перспективу отримання цих EUR18 млрд. Ще щонайменше $10 млрд ми розраховуємо отримати в бюджет від США. Також працюємо з МВФ, маємо моніторингову програму і перспективу отримати широку програму до кінця першого кварталу", - сказав Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо умов отримання пакета макрофінансової допомоги ЄС у 2023 році.

Прем'єр наголосив, що всі ці гроші дадуть змогу Україні перекрити загальний дефіцит державного бюджету-2023 у $38 млрд.

"Я думаю, ми його підпишемо ще цього року, а в першому кварталі, у січні, ми вже очікуємо отримати EUR3 млрд із цієї макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Такі наші політичні домовленості і така життєва необхідність", - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, 15 грудня лідери Європейського Союзу схвалили економічний пакет із чотирьох частин, який включає і компроміс щодо виділення Україні EUR18 млрд макрофінансової допомоги у 2023 році.