Економіка

14:25 22.12.2022

Удари по енергосистемі можуть погіршити прогноз ВВП на 2023 р. на 3-9 п. п. - прем'єр

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Удари по енергосистемі можуть погіршити прогноз ВВП на 2023 р. на 3-9 п. п. - прем'єр

Удари по енергосистемі можуть погіршити динаміку валового внутрішнього продукту України на 2023 рік на 3-9 процентних пунктів (п. п.), тому прогноз залежить від інтенсивності обстрілів та від того, як союзники готові надавати засоби ППО, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На наступний рік ми вже погіршили прогноз з 4,6% до 3,2%. Але все залежатиме від безпекової ситуації. Удари по енергосистемі можуть погіршити прогноз ще на 3-9 процентних пунктів. Тобто наступного року можемо отримати падіння ВВП замість очікуваного зростання", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр нагадав, що на початку війни прогнози більшості експертів були песимістичні і давали падіння економіки України на 45% і вище, проте завдяки ЗСУ вдалося звільнити вже багато територій, тож той перший прогноз не виправдався.

"За підсумками дев'яти місяців ВВП скоротився на 30%. До кінця року ми очікували падіння на 32%. Зараз, після дев'яти хвиль (ударів по інфраструктурі - ІФ) можливе падіння ВВП у 2022 році до 35%, але не більше", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, на початку грудня перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що російські атаки по енергоінфраструктурі збільшили темпи спаду економіки України в листопаді цього року проти листопада минулого орієнтовно до 41% порівняно з 39% у жовтні та 30,8% у третьому кварталі.

Керівники НБУ на брифінгу 8 грудня також повідомили, що російський енерготерор погіршив їхню оцінку зниження ВВП цього року на 31,5%, проте не уточнили наскільки.

Крім того, Нацбанк зазначив, що на наступний рік навіть у базовому, відносно оптимістичному сценарії з ефективним захистом енергооб'єктів та оперативним відновленням системи зростання ВВП буде дуже млявим і набагато нижчим, ніж 4%, які центробанк допускав у жовтневому прогнозі.

Теги: #ввп #прогноз #шмигаль

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