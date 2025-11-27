Інтерфакс-Україна
21:31 27.11.2025

Шмигаль перевірив стан оборони, забезпечення військових і перебіг бойових дій на Херсонщині

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль перевірив стан оборони, забезпечення військових і перебіг бойових дій в Херсонській області.

"Сьогодні відвідав наших воїнів, які обороняють Херсонщину. Ознайомився з оперативною обстановкою на лінії бойового зіткнення у зоні відповідальності 40-ї окремої бригади берегової оборони. Командування військової частини доповіло про поточний стан оборонних рубежів, рівень забезпечення особового складу, динаміку бойових дій та результати виконання завдань", - написав Шмигаль в телеграмі.

Очільник Міноборони зазначив, що обговорив з командуванням пріоритети підтримки підрозділу та оперативне реагування на виклики, з якими стикаються військові.

Також він вручив відзнаки військовослужбовцям. "Бригада утримує позиції, завдає противнику відчутних втрат та показує високий рівень стійкості. Дякую воїнам за відвагу!", - додав Шмигаль.

 

