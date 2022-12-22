Мінагрополітики розпочало формування списку об'єктів критичної інфраструктури в АПК

Міністерство аграрної політики та продовольства України почало приймати заявки від підприємств АПК для включення їх до списку об'єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу надати їм гарантії електропостачання.

Як повідомляється на сайті відомства, 20 грудня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №1384 від 16 грудня 2022 року, яка наказує Мінагрополітики створити робочу групу з ідентифікації та категоризації об'єктів критичної інфраструктури в секторі харчової промисловості та агропромислового комплексу.

Для включення підприємства до переліку об'єктів критичної інфраструктури та його категоризації воно має подати до міністерства заявку згідно з пунктом 8 розділу V Методичних рекомендацій щодо категоризації об'єктів критичної інфраструктури, затверджених наказом №23 адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 15 січня 2021 року.

Для цього необхідно зазначити дані щодо належності підприємства до певного сектору критичної інфраструктури; тип основної послуги, яку надає об'єкт критичної інфраструктури; дані про юрособу підприємства, його керівника та власника; найменування об'єкта та його адресу.

Крім того, потрібно подати інформацію про отримання та надання об'єктом критичної інфраструктури основних послуг від інших об'єктів критичної інфраструктури, ненадання яких вплине на функціонування об'єкта критичної інфраструктури, а також рівнів негативного впливу, яких особа, суспільство, навколишнє природне середовище, економіка, національна безпека та обороноздатність країни можуть зазнати внаслідок порушення або припинення функціонування цього об'єкта.

Уточнюється, що документи з супровідним листом довільної форми необхідно надсилати на поштову адресу міністерства: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 24 або на e-mail: agro-ki@minagro.gov.ua.

Як повідомлялося, Кабмін 20 грудня уповноважив Мінагрополітики затверджувати перелік об'єктів критичної інфраструктури сектору харчової промисловості та агропромислового комплексу для забезпечення їх електроенергією в пріоритетному порядку.

Уряд на початку грудня надав підприємствам української хлібобулочної та молокопереробної галузі пріоритет в електропостачанні, віднісши їх до бізнесу, що виробляє критично важливу для населення продукцію.

Минулого тижня Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася з проханням до Міністерства енергетики та Мінагрополітики включити елеватори до групи бізнесу, що виробляє критично важливі товари і продукти та має право на забезпечення електроенергією в пріоритетному порядку.