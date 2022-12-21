Економіка

19:21 21.12.2022

Fitch знизило рейтинг "ДТЕК Енерго" до "RD" і потім підвищило його до "СС"

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Fitch знизило рейтинг "ДТЕК Енерго" до "RD" і потім підвищило його до "СС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, як і анонсувало, знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) DTEK Energy BV – холдингової компанії "ДТЕК Енерго" – в іноземній та національній валюті з "C" до "обмеженого дефолту" (RD) після викупу частини єврооблігацій і після його завершення відразу підвищило його до "СС".

"Ми розглядаємо тендерну пропозицію як обмін проблемних боргів (DDE). Fitch одночасно підвищило РДЕ до "CC", відображаючи профіль "ДТЕК Енерго" після реструктуризації з високим ризиком дефолту", – зазначено в повідомленні агентства в середу.

Fitch уточнило, що РДЕ "ДТЕК Енерго" на рівні "CC" відображає обмежену ліквідність компанії, спричинену серйозними операційними збоями внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Агентство зазначило, що виконання тендерної пропозиції пройшло нижче за цільовий рівень у $50 млн: "ДТЕК Енерго" використала $19,8 млн своїх коштів на офшорних рахунках для викупу частини своїх непогашених 7-7,5% єврооблігацій-2027 на загальну номінальну суму $80 млн.

За даними Fitch, після погашення основного боргу в розмірі $10 млн, виплати купона у розмірі $28 млн за облігаціями у грудні 2022 року та викупу облігацій грошових коштів, доступних за межами України, має бути достатньо лише для ще однієї виплати купона в розмірі близько $26 млн у березні 2023 року чи трьох купонних платежів, якщо компанія вирішить частково капіталізувати відсотки.

Водночас агентство зазначає, що обсяги погашення боргу "ДТЕК Енерго" найближчим часом низькі: $10 млн у червні 2023 року і $10 млн у грудні 2023 року, проте є ще щоквартальні виплати відсотків по $26 млн.

За даними Fitch, "ДТЕК Енерго" досі не має дозволу на переказ за кордон будь-яких коштів з України для виплат за єврооблігаціями.

Агентство оцінює ризик подальших суттєвих збоїв у діяльності компанії як високий, що може завадити "ДТЕК Енерго" генерувати достатній вільний грошовий потік для виплати відсотків та боргових зобов'язань, запланованих на 2023 рік, після того як компанія отримає виключення з мораторію на платежі в іноземній валюті.

Теги: #fitch #дтек

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