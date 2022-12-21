Україна з початку повномасштабної війни експортувала майже 36 млн тонн сільгосппродукції

Україна з початку повномасштабного російського вторгнення поставила на зовнішні ринки 35,8 млн тонн зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства в середу.

За його даними, при цьому за першу половину грудня 2022 року з країни відправлено на експорт 3,6 млн тонн сільгосппродукції, що на 0,8 млн тонн, або на 29%, перевищує показники першої половини листопада. У розрізі культур за цей період відвантажено 1,55 млн тонн кукурудзи (майже вдвічі більше, ніж за 1-15 листопада), а експорт пшениці зберігся на рівні першої половини минулого місяця – 815 тис. тонн.

Експорт насіння соняшнику за 1-15 грудня зріс порівняно з 1-15 листопада на 24% - до 230 тис. тонн, соєвих бобів - на 20%, до 230 тис. тонн, ріпаку - на 6%, до 194 тис. тонн. При цьому постачання соняшникової олії знизилося на 1% - до 303 тис. тонн, шротів усіх видів - на 16%, до 146 тис. тонн, а обсяг постачання соєвої олії зберігся на рівні 9,9 тис. тонн.

За даними Мінагрополітики, за першу половину грудня 43,3% закордонних поставок продукції АПК припали на кукурудзу, 22,7% - пшеницю, 8,4% - олію, 6,6% - соєві боби, 6,5% - ріпак, 6,4% - соняшникове насіння, 4% - шроти, 2,7% - ячмінь, 0,3% - соєву олію.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Україна експортувала 5,9 млн тонн агропродукції, у жовтні та вересні - по 6,9 млн тонн, у серпні - 4,6 млн тонн, у липні - 3,0 млн тонн, у червні - 2 ,7 млн тонн, у травні – 1,74 млн тонн, у квітні – 0,96 млн тонн, у березні – 0,33 млн тонн.

До початку повномасштабного збройного вторгнення РФ Україна щомісяця експортувала в середньому 5-6 млн тонн сільгосппродукції, переважно через свою морську інфраструктуру в Чорному морі.