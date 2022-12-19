Глава "ДТЕК": Ми розпочали зворотний відлік - 103 дні до завершення опалювального сезону, й ми їх пройдемо

Достатні запаси вугілля і комплекс активних заходів щодо підтримки в робочому стані та швидкого відновлення і генерації, і мережі, що реалізовується в тісній координації з державою з урахуванням уже накопиченого досвіду, дають змогу з більшим оптимізмом дивитися на проходження цього опалювального сезону, заявив глава "ДТЕК", найбільшого приватного енергетичного холдингу України, Максим Тімченко.

"Зараз ключовий пріоритет - пройти цю зиму. Ми розпочали зворотній відлік - 103 дні до завершення опалювального сезону. Я переконаний, що ми пройдемо ці 103 дні", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах двосторонньої бізнес-конференції щодо стійкості та відновлення України, яка відбулася нещодавно в Парижі.

Глава ДТЕК наголосив, що абсолютний пріоритет надається постачанню обладнання, яке дасть змогу працювати станціям після обстрілів і видавати потужність, хай і з неповним навантаженням цієї зими, а також постачанню обладнання ремонту мереж.

"Ми зараз і розміщуємо замовлення на виробництво нових трансформаторів різної потужності, і активно працюємо з Міненерго, з "Укренерго" щодо постачань іншого устаткування, яке наразі доступне. В нас відбувається повна координація з міністерством і "Укренерго": складено єдиний список того, що треба Україні, без розділення на конкретні компанії. Потім усередині відбувається розподіл того, що є. Лідерську роль тут відіграє Міненерго", - зазначив Тімченко.

Коментуючи переговори з міжнародними партнерами, він уточнив, що зараз уже йдеться більше не про те, що потрібно, а про те, що вони мають є і що може бути негайно надане. Глава "ДТЕК" пояснив, що хоча, наприклад, обладнання з європейськими стандартами загалом не підходить для української енергосистеми, але деяке може бути використане з переробкою технологічної схеми.

Відповідаючи на запитання про рекордні збитки "ДТЕК Енерго" цього року, Тімченко наголосив, що "зараз нам треба вижити, вистояти, тобто розмова про гроші в цьому плані не проводиться".

"Але для того, щоб усе це відновити, потрібні мільярди. Ми, звісно, розраховуємо на реалізацію великого плану, як його ще називають, Плану Маршалла для України, фінансової допомоги з боку урядів, організацій і, зокрема, приватних інвесторів", - водночас зазначив глава ДТЕК.

За його словами, необхідно відпрацювати схему страхування воєнних і політичних ризиків, оскільки на це великий запит приватних інвесторів, і компанія активно над цим працює.

"Плюс ми продовжуємо формувати коаліцію великих компаній, інвестиційних фондів, енергокомпаній, готових долучитися до ініціативи "ДТЕК" "30 до 2030 року", - побудувати 30 ГВт ВДЕ (відновлюваних джерел енергії) до 2030 року. Це реалістично, і не лише буде величезним вкладом в енергосектор, а й загалом може бути драйвером, рушієм економічного відновлення країни", - наголосив Тімченко.

Як повідомила пресслужба "ДТЕК" у середу, на галузевій зустрічі в рамках конференції глава "ДТЕК" зазначив, що внаслідок масованої ракетної атаки 23 листопада українська енергосистема отримала досвід, якого не мала жодна європейська країна у своїй історії. "Я ніколи не міг уявити ситуацію, що п'ять із шести наших ТЕС зупиняться. Але наступного дня ми зуміли запустити їх і крок за кроком повернули всю генерувальну потужність у систему", - сказав Тімченко.

Як повідомлялося, російська атака 23 листопада призвела до першого блекату в історії енергосистеми України, коли від мережі були відключені також усі енергоблоки АЕС, проте на сьогодні всі дев'ять підконтрольних Україні блоків АЕС загальною встановленою потужністю понад 7,8 ГВт уже знову працюють.

Після атаки 16 грудня "Укренерго" знову оголосило про втрату понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни й настання надзвичайної ситуації, потужність АЕС була знижена з 7 до 1,5 тис. МВт, проте наступного дня всі дев'ять підконтрольних "Енергоатому" енергоблоків знову були в роботі, хоча й не на повні потужності.

Ініціатива "30 до 2030 року" передбачає збільшення встановленої потужності ВДЕ в Україні до 30 ГВт до 2030 року, тоді як до війни вони оцінювалися приблизно в 8,5 ГВт, з яких 6,2 ГВт - це сонячна генерація. З урахуванням домашніх СЕС загальна потужність ВДЕ в енергосистемі країни становила близько 10 ГВт.