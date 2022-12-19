Проліт БПЛА зафіксовано над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" заявила про проліт БПЛА над Південноукраїнською атомною станцією в ніч із неділі на понеділок, закликавши Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не допустити ризиків ядерної загрози з боку Росії.

"Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "Шахид" над майданчиком Південноукраїнської АЕС поблизу ядерної установки. Це абсолютно неприпустиме порушення ядерної та радіаційної безпеки", - наголосила компанія в телеграм-каналі в понеділок.

"Енергоатом" зазначив, що поінформував МАГАТЕ і всю світову атомну спільноту про цей факт.

"В черговий раз закликаємо не допустити, щоб ядерні об'єкти наражалися на ризик нападу з боку армії Росії і становили загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу", - наголосила компанія.

Як повідомлялося, "Енергоатом" з початку повномасштабного вторгнення вже неодноразово заявляв про прольоти ракет російських терористів над атомними станціями України.