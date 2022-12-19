Економіка

14:39 19.12.2022

Проліт БПЛА зафіксовано над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

1 хв читати
Проліт БПЛА зафіксовано над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" заявила про проліт БПЛА над Південноукраїнською атомною станцією в ніч із неділі на понеділок, закликавши Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не допустити ризиків ядерної загрози з боку Росії.

"Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "Шахид" над майданчиком Південноукраїнської АЕС поблизу ядерної установки. Це абсолютно неприпустиме порушення ядерної та радіаційної безпеки", - наголосила компанія в телеграм-каналі в понеділок.

"Енергоатом" зазначив, що поінформував МАГАТЕ і всю світову атомну спільноту про цей факт.

"В черговий раз закликаємо не допустити, щоб ядерні об'єкти наражалися на ризик нападу з боку армії Росії і становили загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу", - наголосила компанія.

Як повідомлялося, "Енергоатом" з початку повномасштабного вторгнення вже неодноразово заявляв про прольоти ракет російських терористів над атомними станціями України.

Теги: #магате #енергоатом #південноукраїнська_аес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 18.12.2022
Українські АЕС продовжують працювати з обмеженнями через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію - "Енергоатом"

Українські АЕС продовжують працювати з обмеженнями через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію - "Енергоатом"

19:43 14.12.2022
"Енергоатом" категорично спростовує інформацію окупантів про припинення з 1 січня нарахування зарплати працівникам ЗАЕС

"Енергоатом" категорично спростовує інформацію окупантів про припинення з 1 січня нарахування зарплати працівникам ЗАЕС

16:29 13.12.2022
Франція спільно з МАГАТЕ надасть обладнання для допомоги на Південноукраїнській АЕС - глава МЗС

Франція спільно з МАГАТЕ надасть обладнання для допомоги на Південноукраїнській АЕС - глава МЗС

11:54 13.12.2022
Зеленський ініціює місії ЄС на об'єкти критичної енергоінфраструктури

Зеленський ініціює місії ЄС на об'єкти критичної енергоінфраструктури

10:30 13.12.2022
Найближчим часом МАГАТЕ направить постійні технічні місії на всі АЕС в Україні - Шмигаль

Найближчим часом МАГАТЕ направить постійні технічні місії на всі АЕС в Україні - Шмигаль

11:28 12.12.2022
Глава МАГАТЕ сподівається на якнайшвидше створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Глава МАГАТЕ сподівається на якнайшвидше створення зони безпеки навколо ЗАЕС

12:12 11.12.2022
"Енергоатом" підключив 8-й енергоблок після короткого ремонту, анонсує швидке підключення 9-го

"Енергоатом" підключив 8-й енергоблок після короткого ремонту, анонсує швидке підключення 9-го

19:05 03.12.2022
Помер перший президент "Енергоатома" Валерій Стародумов

Помер перший президент "Енергоатома" Валерій Стародумов

07:17 03.12.2022
МАГАТЕ наступного тижня організує місії на Хмельницьку та Рівненську АЕС

МАГАТЕ наступного тижня організує місії на Хмельницьку та Рівненську АЕС

13:34 02.12.2022
Гроссі сподівається до кінця року погодити з Україною та РФ створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Гроссі сподівається до кінця року погодити з Україною та РФ створення зони безпеки навколо ЗАЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЄС домовилися про "стелю" цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину

Енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетного удару п'ятниці, але дефіцит залишається значним - "Укренерго"

Світовий банк залучив до нового трастового фонду підтримки, відновлення та реформування України стартові $250 млн

Зеленський закликав ЄС узгодити дієві прайскепи на російські енергоресурси

Україні потрібно 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 млн євро - Зеленський

ОСТАННЄ

У ЄС домовилися про "стелю" цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину

"Татра-Південь" поставить до Одеси 13 трисекційних трамваїв коштом ЄІБ

Ford вкотре підняв ціни на пікапи F-150 Lightning

Залізничний і автотранзит українських товарів через Білорусь неможливий через безпекові ризики - торговий представник України

Глава "ДТЕК": Ми розпочали зворотний відлік - 103 дні до завершення опалювального сезону, й ми їх пройдемо

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Україна відправила 51 тис. тонн кукурудзи для Тунісу та Лівії

Рада ЄС з енергетики вкотре намагатиметься затвердити механізм корекції газового ринку

Погашення отриманого ДПЗКУ китайського кредиту відстрочено з капіталізацією відсотків і збереженням держгарантії

Перший плавучий СПГ-термінал запрацював у ФРН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА