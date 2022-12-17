Економіка

11:44 17.12.2022

"Укрзалізниця" відновила енергопостачання всіх головних ділянок, понад 20 рейсів все ще йдуть із затримкою

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"Укрзалізниця" відновила енергопостачання всіх головних ділянок, понад 20 рейсів все ще йдуть із затримкою

АТ "Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних ділянках і поступово стабілізує рух пасажирських поїздів, проте 24 поїзди ще слідують із затримкою через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів у п'ятницю.

Як повідомляється в телеграм-каналі УЗ, зокрема, затримка 18 рейсів перевищує одну годину, тоді як 23 поїзди продовжують курсувати за графіком. Жоден поїзд далекого сполучення не скасовано.

Найбільші затримки зараз спостерігаються у таких рейсів: №37/38 Запоріжжя - Київ (+6 год 21 хв); 91/92 Харків - Одеса (+6 годин); 191/192 Краматорськ - Одеса (+6 год) і 3/4 Запоріжжя - Ужгород (+5 год 37 хв).

Крім того, досить сильно спізнюються 31/32 Запоріжжя - Перемишль (+4 години); 131/132 Дніпро — Львів (+3 год 43 хв); 37/38 Київ - Запоріжжя (+3 год 10 хв); 715/716 Перемишль — Київ (+3 год 08 хв); 1/2 Харків - Івано-Франківськ (+3 год 03 хв); 65/66 Умань — Харків (+2 год 26 хв) і 119/120 Запоріжжя - Львів (+2 год 20 хв).

Крім того в "Укрзалізниці" зазначили, що на маршрутах №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро швидкісні поїзди "Інтерсіті" були замінені на поїзди зі спальними вагонами.

Київська кільцева електричка курсує за графіком.

 

Теги: #енергетика #укрзалізниця

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