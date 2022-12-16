Економіка

19:08 16.12.2022

Швейцарія слідом за ЄС приєдналася до "стелі" цін на нафту з РФ

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Швейцарія слідом за ЄС приєдналася до "стелі" цін на нафту з РФ

Швейцарія вирішила приєднатися до раніше вжитих ЄС заходів, які встановлюють "стелю" цін на російську нафту, йдеться у заяві на сайті уряду країни.

"ЄС 3 грудня ухвалив нові санкції, пов'язані зі "стелею" цін на сиру нафту та нафтопродукти з РФ... 16 грудня Федеральна рада Швейцарії вирішила схвалити ці положення", - йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю.

Зазначається, що тепер заходи, вжиті Швейцарією, збігаються з тими, яких раніше вжив Євросоюз.

Швейцарія також запровадила санкції проти двох громадян Ірану та двох іранських компаній за розроблення та постачання безпілотників Росії. Аналогічні санкції ЄС ухвалив 14 листопада.

5 грудня набуло чинності рішення країн G7, Євросоюзу та Австралії встановити верхню межу цін на нафту з Росії на рівні $60 за барель. Цей захід передбачає заборону для компаній із країн, що беруть участь у цій ініціативі, на надання послуг із транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій. Водночас ці обмеження не діють, якщо нафта продається за ціною не вищою за встановлену стелю.

Згідно з домовленістю ЄС, країн G7 та Австралії, зафіксована наразі гранична ціна з часом змінюватиметься.

Теги: #нафта #росія #заходи #швейцарія

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