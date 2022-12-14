Економіка

20:19 14.12.2022

IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

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IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC) 15 грудня розгляне нову програму для України на суму $2 млрд, яка буде націлена на фінансування приватного сектору із залученням донорів та приватного капіталу.

"Нова програма включатиме розробку проєктів, переважно фінансування робочого капіталу і торговельного фінансування, але також капітальних інвестицій в окремих інфраструктурних галузях, а, крім того, в агросекторі, технологічній та цифровій галузі, логістиці. Йдеться про змішане фінансування - тоді кредитори та фонди зможуть зменшити ризики", - сказав віцепрезидент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора на конференції у Парижі щодо відновлення України.

Глава IFC в Україні Олена Волошина уточнила агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах конференції, що у цій програмі на $2 млрд $1 млрд - це власні кошти IFC.

"А другий мільярд ми залучатимемо від донорів. Загалом ми сподіваємося, що у нас ефект залучення буде один до чотирьох: коли ми почнемо інвестувати, інші теж почнуть інвестувати. І ця програма дасть можливість фінансувати проєкти вже наразі, доки війна не закінчилася", - пояснила вона.

Мора уточнив, що у нормальній ситуації коефіцієнт залучення становить 6-7 разів, проте у випадку України IFC розраховує на 3-4 кратне залучення.

Віцепрезидент наголосив, що як допомогти приватному сектору в рамках реконструкції України - це ключове питання, оскільки приватний сектор становить 70% української економіки і дуже вразливий у нинішніх умовах.

За його словами, підтримки одного лише обігового капіталу недостатньо, а необхідна допомога у капітальних інвестиціях для відновлення та розвитку.

Водночас Мора зазначив, що для реалізації цієї та інших програм необхідні підготовлені проєкти, в які можна фінансувати.

Він також відзначив критичну важливість зміцнення банківського сектора, без якого не можна буде відбудувати Україну.

Згідно з порядком денним ради директорів IFC, на засідання 15 грудня виноситься проєкт "Реакція IFC на війну в Україні в 2023-2024 фінансових роках".

Теги: #ifc #україна #фінансування

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