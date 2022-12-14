Економіка

19:30 14.12.2022

Франція надасть гарантії на EUR99,4 млн для кредитів ЄБРР "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" загалом EUR 450 млн

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Франція надасть гарантії на EUR99,4 млн для кредитів ЄБРР "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" загалом EUR 450 млн

Уряд Франції надасть EUR99,4 млн гарантій за кредитами Європейського банку реконструкції та розвитку АТ "Укрзалізниця" на суму EUR150 млн та НАК "Нафтогаз" – на EUR300 млн.

"Франція надає гарантію на суму EUR49,4 млн для підтримки кредиту ЄБРР у розмірі EUR150 млн української залізничної компанії "Укрзалізниця" (…). Паралельно Франція надає гарантію у розмірі EUR50 млн для сприяння кредиту ЄБРР у розмірі EUR300 млн газової держкомпанії "Нафтогаз", – йдеться у пресрелізі банку у середу.

Щодо кредиту "Укрзалізниці", банк зазначив, що це допоможе фінансувати критично важливі операційні витрати для забезпечення стабільних залізничних вантажних та пасажирських перевезень, а також евакуації та надання гуманітарної допомоги в країні, що роздирається війною.

Згідно з повідомленням, французька гарантія доповнює іншу гарантію для УЗ, надану Європейським Союзом через свій Європейський фонд сталого розвитку (EFSD).

Також наголошується, що банк зараз тісно співпрацює з УЗ за новим гарантованим державою кредитом у розмірі до EUR200 млн для покриття критичних капітальних витрат, необхідних для покращення залізничного сполучення з ЄС.

Щодо кредиту "Нафтогазу", то він, як зазначає банк, допоможе закуповувати газ та гарантувати постачання українським споживачам, а також виробляти електроенергію взимку та в наступний період.

За словами президента ЄБРР Оділь Рено Бассо, Франція, як і інші країни G7, надає найважливішу підтримку операціям банку з надання надзвичайної допомоги в Україні.

"Це показує, наскільки міцне наше партнерство і наскільки збігаються наші пріоритети, коли йдеться про підтримку України та її народу", – зазначила голова ЄБРР, слова якої наводяться у повідомленні.

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер зі свого боку заявив, що інфраструктури "Нафтогазу" та "Укрзалізниці", що охоплюють всю територію України, становлять основу української економіки у воєнний час, будучи ключовими компонентами економічної стійкості України.

"Я радий, що Франція може підтримати через свою гарантію дуже важливі проєкти, розроблені ЄБРР для задоволення невідкладних потреб цих компаній у ліквідності", – наголосив французький міністр.

Як повідомлялося, ЄБРР на кінець листопада-2022 надав Україні більше EUR1 млрд і мобілізував понад EUR1,4 млрд донорської підтримки.

ЄБРР підтверджує свої зобов'язання інвестувати в Україну EUR3 млрд протягом 2022-2023 років, що на 50% більше, ніж було до війни, заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, Україна оцінює необхідність додаткового імпорту протягом поточного опалювального сезону близько 2,6 млрд куб. м газу, який може знадобитися для виробництва електроенергії та тепла.

 

 

Теги: #нафтогаз #енергетика #укрзалізниця #фінанси

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