Економіка

19:04 14.12.2022

Закупівельні ціни на кукурудзу в Україні знижуються, незважаючи на зниження USDA прогнозів урожаю

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Закупівельні ціни на кукурудзу в Україні знижуються, незважаючи на зниження USDA прогнозів урожаю

Закупівельні ціни на кукурудзу в портах України минулого тижня знизилися на $2-4/тонна до $200-205/тонна (7500-7600 грн/тонна), незважаючи на скорочення у грудневому звіті Міністерством сільського господарства США (USDA) її врожаю цього року на 4,5 млн тонн, до 27 млн тонн.

Як повідомляється на сайті електронної зернової біржі GrainTrade у середу, зниження закупівельних цін відбувається через зупинення прийому цієї сільгоспкультури на портові елеватори через перебої з енергопостачанням, а також наповненість зерносховищ через несвоєчасний підхід суден, викликаний затримкою їх перевірок російськими інспекторами Спільного координаційного центру (СКЦ).

"Затримка заходів суден у чорноморських портах України у листопаді та грудні, а також ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, що викликали збої та обмеження у постачанні електроенергією підприємств, минулого тижня зупинили роботу частини портів та знизили закупівельну активність експортерів", - уточнюється в повідомленні біржі.

За її даними, зернотрейдерам вистачає навіть обмеженої пропозиції кукурудзи від фермерів, тому вони не підвищують закупівельних цін, особливо на тлі зниження світових цін.

GrainTrade уточнила, що в черзі на вхід до портів України зібралося 80 суден, при цьому для стабільної роботи експортних терміналів інспекторам СКЦ потрібно щодня перевіряти щонайменше 10 суден, але російські представники Центру обмежують щоденну кількість перевірок на рівні п'яти або менше.

"Ринок поки що не реагує на зниження прогнозів урожаю кукурудзи для України і на те, що через погану погоду 35% посівів залишаються необмолоченими. За даними USDA, на 12 грудня кукурудза в Україні зібрана лише на 40% площ, тоді як Мінагрополітики України повідомило, що станом на 9 грудня обмолочено 66% площ", - уточнюється у повідомленні GrainTrade.

Крім того, активний експорт бразильської кукурудзи тисне на ціни американської та української кукурудзи, що не має достатнього попиту, навіть незважаючи на скорочення її виробництва в поточному сезоні. За оцінками Міністерства промисловості, торгівлі та послуг Бразилії загалом у 2022/23 маркетинговому році (МР, липень-червень) експорт кукурудзи з країни сягнув 36,2 млн тонн, що на 140% перевищує торішні темпи.

Як повідомлялося, USDA у грудневому звіті збільшило прогноз експорту кукурудзи з України в 2022/2023 МР на 2 млн тонн порівняно з даними за листопад - до 17,5 млн тонн, тоді як прогноз її врожаю знижено на 4,5 млн тонн - до 27 млн тонн, оцінка її внутрішнього споживання скорочена на 3 млн тонн - до 6,5 млн тонн.

Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) і на 14 грудня експортувала 19,66 млн тонн зернових культур, із них 10,76 млн тонн кукурудзи (54,7% загального обсягу постачань), 7,29 млн тонн пшениці (37%) та 1,53 млн тонн ячменю (7,8%).

Теги: #ціни #сільгосппродукція

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