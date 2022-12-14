Україна отримала черговий транш на EUR500 млн макрофіндопомоги ЄС - Мінфін

Україна в середу отримала останній транш EUR500 млн у рамках восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС, повідомило Міністерство фінансів, загальне фінансування за якою становить EUR5 млрд.

"З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні EUR7,2 млрд макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни та зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора", - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін уточнив, що отримані кредитні кошти буде спрямовано на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

Як повідомлялося, ЄС наприкінці травня – на початку червня цього року попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, з яких на початку серпня виділив EUR1 млрд. Ще EUR8 млрд, як очікувалося, мали надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затягнулося. Одна з названих причин - дискусія, в якому вигляді надавати ці кошти: у вигляді кредитів або грантової допомоги.

У результаті в середині жовтня надійшло тільки EUR2 млрд, а віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що третій транш на EUR3 млрд очікується на початку грудня, проте потім цей транш було розбито на два, і EUR2,5 млрд надійшло до держбюджету в листопаді.

Ще EUR3 млрд було приєднано до макрофіндопомоги в 2023 році, розмір якої затверджено в обсязі EUR18 млрд. Передбачається, що ці кошти виділятимуться рівномірно, й перший їх транш надійде вже в січні.