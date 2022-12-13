Продовження Росією енерготерору може збільшити падіння ВВП України до 50% – прем'єр

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, то українська економіка скоротиться до 50%.

"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористичну діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжено, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", - сказав Шмигаль на економічному форумі у Парижі у вівторок.

Як повідомлялося, минулого тижня перший заступник міністра економіки Денис Кудін повідомив, що російські атаки по енергоінфраструктурі збільшили темпи спаду економіки України в листопаді цього року проти листопада минулого року, орієнтовно, до 41% порівняно з 39% у жовтні та 30,8% у третьому кварталі. За його словами, загалом на цей рік прогноз падіння ВВП погіршено до 33,2% з 32%.