Цифровізація сфери будівництва стане запобіжником проти корупції – Кубраков

Цифровізація сфери будівництва, передбачена законопроєктом №5655, стане запобіжником проти корупції, вважає віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми маємо змінити підхід до відбудови. Адже чи не найбільші питання людей зараз – про справедливість і чесність майбутньої відбудови, про запобіжники від корупції. Вважаю, що таким запобіжником може стати цифровізація процесів та можливість вибору контролюючих та перевіряючих органів – як серед приватних, так і державних інституцій", – наведено слова віцепрем'єра у пресрелізі.

Крім того, законопроєкт автоматизує ухвалення рішень у сфері містобудування на основі алгоритмів перевірки даних у реєстрах та кадастрах, прибираючи чиновників із процесу, зазначив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У повідомленні наголошується, що законопроєкт враховує всі зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У Мінінфраструктури також прокоментували заяву Асоціації міст України (АМУ), яка виступила проти ухвалення законопроєкту.

Коментуючи заяву АМУ про створення законопроєктом умов для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, у міністерстві зазначили, що купівля допуску неможлива завдяки електронній системі, а органом ліцензування залишається Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

У міністерстві також наголосили, що приватний контроль за будівництвом існуватиме паралельно з державним, а не замінюватиме його. Складні інфраструктурні об'єкти, проєкти, замовниками яких є держава чи органи місцевого самоврядування, та об'єкти культурної спадщини національного значення залишаються у сфері контролю ДІАМ.

Як повідомлялося, 1 грудня законопроєкт №5655 було знято з розгляду парламентом. За його доопрацювання виступили Асоціація міст України, мери міст, НАЗК, Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.

Джерело: https://mtu.gov.ua/news/33887.html, https://mtu.gov.ua/news/33888.html