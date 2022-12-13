Оголошені на конференції в Парижі EUR450 млн підуть на допомогу українській енергетиці

На міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" в Парижі було оголошено допомогу у розмірі близько $1 млрд, із яких EUR450 млн підуть на енергетику і EUR25 млн - на водопостачання, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Допомога, про яку ми оголосили сьогодні, досягає EUR800 млн... Я рада сповістити, що цифра буде більшою, ми наближаємося до EUR1 млрд. Сьогодні експерти ще перерахують усі оголошення, заяви. Приблизно EUR1 млрд є. Я хочу відзначити окремо, що це нові обіцянки завдяки проведенню цієї конференції", - сказала Колонна на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі.

Міністр наголосила, що це не кредити, а пожертвування та невідкладна допомога, щоб Україна могла пережити зиму.

Зокрема, із зазначеного EUR1 млрд EUR450 млн підуть на енергетику, EUR25 млн - на водопостачання, EUR38 млн - на продовольство, EUR17 млн - охорону здоров'я, EUR22 млн - на транспорт, приблизно EUR93 млн - ще не визначено на які сфери.

"Ви бачите, наскільки амбітна наша конференція, ми демонструємо солідарність із українським народом", - сказала Колонна.