Іспанія відправляє в Україну трансформатори та генератори як допомогу - МЗС

Міністерство закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії спільно з Red Eléctrica, дочірньою компанією Redeia, оголосили про безоплатну передачу українському оператору "Укренерго" високовольтного електроустаткування, за допомогою якого Іспанія має намір допомогти вирішенню ситуації в Україні, що склалася після атак на українську енергетичну систему.

Ідеться загалом про 163 одиниці відновленого обладнання в ідеальному стані для електричних підстанцій. "Оголошення про цю пожертву матеріалізується сьогодні в рамках конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у Парижі", - повідомляється на сайті МЗС Іспанії у вівторок.

Зокрема, Red Eléctrica пожертвує 107 трансформаторів струму та 28 трансформаторів напруги; 26 блискавковідводів, обладнання блискавкозахисту та два роз'єднувачі, електромеханічне обладнання, що дає змогу механічно ізолювати електричні ланцюги для проведення ремонтних робіт. Цю допомогу доповнює пожертва 14 генераторів, зроблена під час візиту до Києва міністра закордонних справ Хосе Мануеля Альбареса у листопаді іспанським співробітництвом.

Передача здійснюватиметься через Іспанське агентство міжнародного співробітництва в галузі розвитку (Aecid), яке співпрацюватиме з транспортуванням матеріалів, наданих Red Eléctrica.

У МЗС зазначили, що пожертва здійснюється в союзі з бізнес-сектором, який з початку війни в Україні "продемонстрував похвальну чуйність та солідарність, зробивши численні пожертвування та надавши уряду допомогу за потреби".

"На Паризькій конференції Іспанія також оголосить, що після екстреного реагування у 2022 році Україна стане пріоритетним гуманітарним контекстом для іспанського співробітництва у 2023 році, і Aecid запустить програму підтримки якнайшвидшого відновлення та стійкості країни у співпраці з партнерами. Метою цієї конференції є координація зусиль третіх країн щодо оптимізації координації донорів та більш ефективного та дієвого надання Україні необхідної гуманітарної допомоги, щоб пом'якшити суворість зими та її вплив на громадян України", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/NotasPrensa/Paginas/2022_NOTAS_P/20221213_NOTA096.aspx