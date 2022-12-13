"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 77 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

За тиждень з 5 до 11 грудня енергетики "ДТЕК" повернули світло 77 тис. сімей, що залишилися без електропостачання через обстріл у Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляється у пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

"За минулий тиждень із 5 до 11 грудня фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж, пошкоджених унаслідок бойових дій, для 77 тис. сімей у 80 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей", – йдеться у документі.

Більшість цих населених пунктів регулярно страждають через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати до них світло, зазначили в компанії.

"Фахівці операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі", незважаючи на обстріли та складну ситуацію з бойовими діями, продовжують відновлювати електромережі з дозволу Збройних сил України та ДСНС", - сказав генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

За його словами, з 24 лютого компанії вдалося повернути світло 5,9 млн сімей у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві. Значній їх частині електропостачання відновлювали вже не менше п'яти разів через регулярні обстріли, уточнив СЕО.